جيش الاحتلال: إحباط عملية كبيرة لتهريب المخدرات على حدود مصر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه أحبط ليلة الخميس، عمليات تهريب مخدرات كبيرة على الحدود المصرية.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش راقب سيارة المشتبه بهم التي اقتربت من السياج الحدودي، وأطلق الجنود النار على عجلات السيارة، واعتقلوا أحد المشتبه بهم.



وأشارت التقارير إلى أن قيمة المخدرات المضبوطة، بلغت ثلاثة ملايين شيكل أي قرابة 919 ألف دولار أمريكي.