"الشعبية": ما صدر عن لجنة الانتخابات بشأن قبول الاستقالات للوظائف تجاوز للمُتوافق عليه





واعتبرت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ما صدر عن لجنة الانتخابات المركزية، بشأن قبول استقالة المرشحين من وظائفهم، وشرط قبول الجهة المسؤولة عنهم لذلك من أجل ترشحهم، هو تجاوز لما تم التوافق عليه في القاهرة، إزاء هذه النقطة.





وشددت "الشعبية" على أن هذا من شأنه، أن يحرم قطاعًا واسعًا من أصحاب هذا الحق في ممارسة حقهم الديمقراطي في حال رفض مسؤولوهم قبول الاستقالة.



ورأت الجبهة، أن ما صدر عن لجنة الانتخابات بهذا الخصوص، يعود لعدم صدور المراسيم المطلوب إصدارها بقرار من الرئيس، والتي تتضمن إلى جانب هذه النقطة قضايا أخرى، جاء عليها البيان الختامي للقاء القاهرة، والتي تناولت زيادة حصة المرأة وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين، وعدم المحكوميات.



وأكدت الجبهة الشعبية، أن عدم إصدار هذه المراسيم، يعتبر إدارة ظهر لما تم التوافق عليه وطنياً، وهو ما يعني الإصرار على الانتقائية في الأخذ بما تم التوافق عليه، وهو ما يضع عقبات أمام إجراء الانتخابات في موعدها.



وجددت الجبهة، التذكير بأن التفرّد، وتجاوز التوافقات الوطنية من شأنه مفاقمة الأزمة السياسية، والإضرار بمسار العمل الوطني والديمقراطي.

رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، إلى الالتزام بما تم التوافق عليه وطنياً في القاهرة، بشأن الانتخابات.