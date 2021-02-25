عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، وقاموا بجولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية.



وأفادت مصادر مقدسية، بأن 84 مستوطنًا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ويحمل بعضهم خارطة للهيكل المزعوم، ويستمعون لشروحات من مستوطنين مرشدين مرافقين لهم، تحت حماية قوات الاحتلال.



