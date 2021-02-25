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  • رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ينضم لمظاهرات أنصاره في يريفان رفضا لدعوة الجيش له بالاستقالة

دولي

رئيس الوزراء الأرميني: محاولة انقلاب عسكري تجري الآن في البلاد

رئيس الوزراء الأرميني: محاولة انقلاب عسكري تجري الآن في البلاد
جيش أرمينيا
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، صباح اليوم الخميس: إن هناك محاولة انقلاب عسكري، تجري في البلاد الآن، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

يأتي ذلك، بعدما طالب الجيش الأرميني، رئيس الوزراء، وحكومته، بالاستقالة فوراً.

ووصف باشينيان، بيان هيئة الأركان العامة، بمحاولة انقلاب عسكري، ودعا أنصاره للتجمع أمام مقر الحكومة.





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