رئيس الوزراء الأرميني: محاولة انقلاب عسكري تجري الآن في البلاد















رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، صباح اليوم الخميس: إن هناك محاولة انقلاب عسكري، تجري في البلاد الآن، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).يأتي ذلك، بعدما طالب الجيش الأرميني، رئيس الوزراء، وحكومته، بالاستقالة فوراً.ووصف باشينيان، بيان هيئة الأركان العامة، بمحاولة انقلاب عسكري، ودعا أنصاره للتجمع أمام مقر الحكومة.