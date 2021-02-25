حماس: نُطالب بإلغاء مراسيم رئاسية تعتبر أذرع المقاومة ميليشيات خارجة عن القانون

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت حركة (حماس9، اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا، ثمنت من خلاله، إفراج وزارة الداخلية في قطاع غزة، عن عدد من المسجونين لديها، كما طالبت الرئاسة الفلسطينية، بإلغاء مراسيم رئاسية، صدرت عام 2007 تعتبر أذرع المقاومة ميليشيات خارجة عن القانون.



وقالت حماس، عبر موقعها الإلكتروني: "تابعنا باهتمام وتقدير عالٍ، قيام وزارة الداخلية في غزة، بالإفراج عن 45 سجينًا من المحكومين أو الموقوفين على قضايا أمنية، ألحقت ضررًا مباشرًا بالمقاومة ومقدراتها".



وأضافت الحركة: "هذا الإجراء، يأتي تعبيرًا عن حرص الحركة والأجهزة الحكومية في غزة على تهيئة المزيد من المناخات الإيجابية في ظل الاستعداد للانتخابات العامة، وضمن الالتزام بمخرجات حوار القاهرة شباط/ فبراير 2021".



وتابعت حماس: "نطالب إخواننا في حركة (فتح) وفي السلطة برام الله، بتهيئة مناخات إيجابية لتسير الانتخابات بسلام، ووقف كل أشكال الملاحقة والتضييق والاستدعاءات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر عن ممارسة الحريات الإعلامية، فما زالت العديد من المنصات الإعلامية محظورة بقرارات حكومية أو رئاسية، مثل: فضائية الأقصى، وصحيفة فلسطين، وغيرهما"، مضيفة: "كما لم يتم حتى الآن إلغاء مراسيم رئاسية، صدرت عام 2007 تعتبر أذرع المقاومة ميليشيات خارجة عن القانون".



وختمت حركة (حماس) بيانها بالقول: "لقد آن الأوان لطي صفحة الماضي كاملة، والتقدم إلى الأمام نحو شراكة فلسطينية حقيقية، تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس صحيحة وسليمة".