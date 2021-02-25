الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و92 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس الموافق 25 شباط/ فبراير 2021، عن تسجيل حالة وفاة إثر الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.



وأفادت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة، بأنه تم إجراء 1900 فحص مخبري، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 92 إصابة جديدة بالفيروس.



وأضافت: أنه تم تسجيل 177 حالة تعافٍ جديدة من مصابي الفيروس، منوهة إلى أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة، بلغ 54811 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1739 حالة، وإجمالي المتعافين 52525 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 547 حالة.



وأوضحت، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى، بلغ 51 حالة، من بينها 25 حالات خطيرة وحرجة.