عياش يهنئ الأمير نواف الأحمد الصباح بالعيد الوطني 60 لدولة الكويت





وأعرب أيضا عن اعتزازه بالإنجازات والنجاحات التي شهدتها دولة الكويت الشقيقة، وبالأدوار الريادية التي تقوم بها خدمة لقضايا الأمَّة العربية والإسلامية، وعلى رأسها المواقف والنجاحات الدبلوماسية المنتصرة لقضية فلسطين، وحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.



وتمنى أن يعيد هذه المناسبات على أمير دولة الكويت بموفور الصحة والعافية والسَّعادة، وتمام الحفظ والتوفيق، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الكريم نعمة الأمن والاستقرار، ومزيدًا من التقدّم والازدهار والرخاء.



وقدم عياش فى اتصال هاتفي صباح اليوم لسفير دوله الكويت فى رومانيا طلال الهاجرى التهاني والتبريكات بالعيد الوطنى لدوله الكويت متمنيا له مزيدا من التقدم والازدهار.

رام الله - دنيا الوطنهنّأ عضو المجلس الوطني الفلسطيني، د. محمد عياش، أمير دولةالكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة الذكرى 60 للعيد الوطني لدولة الكويت، وبيوم التحريروقال في برقية تهنئة وصلت نسخة منها لوسائل الاعلام "لمن دواعي سروري أن أبعث إلى سموكم أصدق مشاعر التهنئة، وأسمى آيات التبريك، بمناسبة العيد الوطني الـستين وعيد التحرير".وعبّر عياش في برقية التهنئة عن عميق التقدير والشكر لمواقف دولة الكويت الشقيقة المشرّفة؛ أميرًا وحكومة وشعبًا، في الوقوف مع فسطين وقضيتها العادلة، وللأيادي الكويتية البيضاء الداعمة للشعب الفلسطيني والمؤيّدة لحقوقه المشروعة عبر تاريخ نضاله المستمر.وأشاد بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع الشعبين والبلدينالشقيقين، مثمنا مواقف الكويت التضامنية الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة ونضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله على أرض دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.