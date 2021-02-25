الرئيس عباس: مواقف الكويت الأخوية الأصيلة كانت داعمة لشعبنا ولقضيته العادلة

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال، وبيوم التحرر.



وأعرب الرئيس عباس في برقية التهنئة، عن اعتزازه الكبير بأواصر الأخوة الوطيدة، التي تجمع الشعبين والبلدين، وحرصه على تعزيزها لما فيه خيرهما ومصلحتهما، مثمناً مواقف الكويت الأخوية الأصيلة، الداعمة لشعبنا ولقضيته العادلة ونضاله المشروع.



كما بعث الرئيس، برقية تهنئة، إلى ولي عهد دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لذات المناسبة.



وأعرب أبو مازن في برقيته عن اعتزازه بالعلاقات، التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مشيداً بمواقف الكويت المناصرة لشعبنا وقضيته العادلة.