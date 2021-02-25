سلطة النقد تصدر مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين لأول مرة

الفترة الشقق المنازل المؤشر الكلي المؤشر (نقطة) نسبة النمو السنوية (%) المؤشر (نقطة)



نسبة النمو السنوية (%) المؤشر (نقطة)



نسبة النمو السنوية (%) 2018 الربع الأول 100.0 100.0 100.0 103.7



الربع الثاني 103.3 104.0 الربع الثالث 2018 98.2 104.2 101.8 الربع الرابع 99.9 96.9 98.1 متوسط العام 2018 100.4 101.3 100.9 2019 الربع الأول 96.9 -3.1 97.7 -2.3 97.4 -2.6 الربع الثاني 99.4 -3.7 99.4 -4.4 99.4 -4.1 الربع الثالث 98.6 0.4 109.2 4.8 104.9 3.1 الربع الرابع 96.7 -3.2 110.4 14.0 104.9 6.9 متوسط العام 2019 97.9 -2.5% 104.2 2.9% 101.7 0.8% 2020 الربع الأول 95.1 -1.9 112.4 15.0 105.4 8.2 الربع الثاني 97.3 -2.1 117.2 17.9 109.2 9.9 الربع الثالث 97.0 -1.6 99.4 -9.0 98.4 -6.2 الربع الرابع 97.4 0.7 111.2 0.7 105.6 0.7 متوسط العام 2020 96.7 -1.2% 110.1 5.7% 104.7 2.9%

ويأتي إصدار هذا المؤشر، ضمن رؤية ورسالة سلطة النقد في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في فلسطين، حيث يقيس مؤشر أسعار العقارات السكنية اتجاه التغيرات التي تطرأ مع مرور الوقت على أسعار العقارات السكنية (الشقق والمنازل) التي تشتريها الأسر.وعادة ما يتأثر سعر العقار المُعلن عنه بالعديد من العوامل والمواصفات، منها سعر العقار ذاته وبما يشمل سعر الأرض المقام عليها العقار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والحي السكني؛ ونوع العقار (شقة أو منزل)؛ وطبيعة العقار (جديد أم مستخدم)؛ ومساحة العقار؛ ومساحة الأرض المقام عليها العقار فيما يتعلق بالمنازل؛ وعمر العقار؛ وعدد غرف النوم وعدد الحمامات؛ والخدمات الملحقة بالعقار مثل توفر تدفئة مركزية؛ وتوفر مصف للسيارات؛ ومصعد (في حالة الشقق)، وغيرها.وبشكل عام، يستحوذ مؤشر أسعار العقارات السكنية على أهمية خاصة لدى صناع القرار، وكذلك لدى المعنيين بسوق العقارات السكنية سواءً من جهة العرض أو الطلب، كونه يوفر معلومات آنية حول هذه العقارات، من حيث أسعارها وخصائصها وصفاتها. ويمكن الاستفادة من المعلومات التي يوفرها هذا المؤشر في العديد من المجالات، ومن أهمها:· مراقبة أسعار العقارات السكنية ورصد التغيرات والمخاطر الكامنة فيها والعوامل التي تؤثر فيها وانعكاساتها على مستويات الأسعار العامة.· مراقبة تطورات الوضع الاقتصادي للدولة (الدورة الاقتصادية).· التنبؤ ببعض المتغيرات الاقتصادية الرئيسية كالنمو والأسعار.· رصد المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي.· مساعدة السلطات الرقابية على رسم السياسات والإجراءات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والسلامة الكلية.· توفير معلومات للمستثمرين والمطورين العقاريين.· تقييم أسعار العقارات السكنية لأهداف منح قروض الرهن العقاري من قبل المصارف ومؤسسات الإقراض.· مساعدة السلطات الرقابية والمخمنين العقاريين على تقييم أسعار العقارات السكنية بدقة أكبر.· توفير معلومات حول سوق العقارات السكنية للمؤسسات الحكومية المعنية بالاقتصاد والتخطيط.· الدراسات والأبحاث الاقتصادية.وتشير النتائج إلى أن مؤشر أسعار العقارات السكنية الكلي في فلسطين قد بلغ 105.6 نقطة في الربع الرابع من 2020، بارتفاع نسبته 0.7% بالمقارنة مع الربع الرابع 2019. علماً بأن المؤشر الكلي عبارة عن مؤشر تجميعي لمؤشرين فرعيين: الأول مؤشر للشق السكنية، والثاني للمنازل التي تشمل الفلل.فعلى صعيد الشقق السكنية، بلغت قيمة المؤشر في الربع الرابع من 2020 حوالي 97.4 نقطة بنسبة نمو بلغت 0.7% بالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2019. وفيما يتعلق بالمنازل، فأظهرت النتائج أن قيمة المؤشر خلال الربع الرابع بلغت 111.2 نقطة بنسبة نمو وصلت إلى 0.7%.وعلى مستوى العام 2020 ككل، بلغت قيمة المؤشر في فلسطين حوالي 104.7 نقطة بنسبة نمو بلغت 2.9% بالمقارنة مع العام 2019، حيث بلغت قيمة مؤشر أسعار الشقق السكنية حوالي 96.7 نقطة بنسبة تراجع بلغت 1.2% بالمقارنة مع العام 2019، بينما نمت أسعار المنازل بحوالي 5.7% لتصل قيمة المؤشر إلى 110.0 نقطة في العام 2020.مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين(الربع الأول 2018 = 100)