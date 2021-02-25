وفيات (كورونا) حول العالم تتخطى المليونين ونصف المليون

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ مليونين ونحو 509 آلاف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين الإجمالية 113 مليوناَ، وما يقارب من 101 ألف إصابة، تعافى منهم 88 مليوناً ونحو 723 ألف مريض.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء، زيادة طفيفة في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 438 ألفاً و399 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 10,814 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، اميركا (2,525 وفاة)، والبرازيل (1,433 وفاة)، والمكسيك (1,273 وفاة)، وبريطانيا (442 وفاة)، وألمانيا (396 وفاة).



وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (75,299 إصابة)، والبرازيل (65,387 إصابة)، وفرنسا (31,519 إصابة)، والهند (17,144 إصابة)، وإيطاليا (16,424 إصابة).



ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم، قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (518,363 وفاة)، والبرازيل (250,079 وفاة)، والمكسيك (182,815 وفاة)، والهند (156,742 وفاة)، وبريطانيا (121,747 وفاة).



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمسن التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (28,974,623 إصابة)، والهند (11,046,914 إصابة)، والبرازيل (10,326,008 إصابات)، وروسيا (4,200,902 إصابة)، وبريطانيا (4,144,577 إصابة).