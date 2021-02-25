"التربية" تناقش دور مجالس أولياء الأمور الموحدة في خدمة التعليم



جاء ذلك، بمشاركة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، أ. ثروت زيد، ومدير عام النشاطات الطلابية أ. عبد الحكيم أبو جاموس، ومدير دائرة النشاط الرياضي والعمل الاجتماعي، أ. عارف عصايرة، ورئيس قسم الأندية والعمل الاجتماعي، أ. محمد إسماعيل، ومن الدائرة، مدحت اشتية، ورؤساء أقسم النشاطات الطلابية في مديريات التربية.



وفي هذا السياق، أكد زيد، الدور الأساسي للمجتمع المحلي بمختلف مكوناته ومؤسساته والنتاج التعليمي المنشود، وضرورة تعزيز شراكة فاعلة ومستدامة، مشيراً إلى أن التعليم المجتمعي هدفه الرئيس رفع نسبة التحصيل العلمي وتجويد التعليم ومخرجاته، داعياً إلى تشكيل فرق من الإدارات العامة ذات العلاقة؛ للإشراف على مجلس التعليم المجتمعي.



من جانبه، أشار أبو جاموس إلى محورية عمل مجالس أولياء الأمور الموحدة المهم في خدمة التعليم، مشيداً بدور أقسام النشاطات في الميدان والمجالس خلال جائحة (كورونا)، فيما تحدث عصايرة عن أهمية البناء والتطوير في مجال عمل المجالس وفتح آفاق جديدة في ظل الأوضاع الراهنة والتفكير خارج الإطار التقليدي، إضافة إلى تأكيد رئيس قسم العمل الاجتماعي على أهمية التنمية المجتمعية واستنهاض مكونات المجتمع بتوجيه وتشبيك من المجالس.



وفي نهاية اللقاء؛ أجمع الحضور على ضرورة تطوير الأداء؛ لتعزيز الدور القائم ومنع التداخل في المهام والصلاحيات المرتبطة بعمل المجالس والحفاظ على حالة التكامل والانسجام.

رام الله - دنيا الوطننظمت وزارة التربية والتعليم، من خلال الإدارة العامة للنشاطات الطلابية، اليوم، لقاء حمل عنوان: "دور مجالس أولياء الأمور الموحدة في مديريات التربية"؛ لمناقشة العديد من المحاور والمرتكزات والقضايا التربوية المحورية، خاصة في ظل التحديات الماثلة.