إطلاق قذيفة صاروخية على منزل نائب عن (حزب الله) في البرلمان اللبناني

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق مسلحون، عند ساعات فجر اليوم الخميس، قذيفة صاروخية على منزل النائب في مجلس النواب اللبناني عن (حزب الله)، إيهاب حمادة، في محلة التل عند أطراف مدينة الهرمل، دون إصابات أو خسائر بشرية.



ووفق (الوكالة الوطنية للإعلام) فقد رافق إطلاق القذيفة من قبل شبان مجهولين، إطلاق للنار أسفر عن خسائر مادية، فيما سير الجيش دوريات في شوارع المدينة، وأقام حواجز متنقلة عند مداخلها.



وأشار حمادة إلى أنه تقدم بشكوى لدى مخفر الهرمل، موضحًا أن ما حصل، هو نتيجة للفلتان الأمني.