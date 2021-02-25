سيناتور أميركي يُهاجم إسرائيل: عليها تقديم اللقاحات للفلسطينيين بما أنها قوة احتلال

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم السيناتور الأميركي، بيرني ساندرز، اليوم الخميس، إسرائيل لنقلها لقاحات إلى دول مختلفة في العالم، ومنعها عن الفلسطينيين.



وقال ساندرز عبر حسابه على موقع (تويتر): إن إسرائيل بصفتها قوة محتلة، فهي مسؤولة عن صحة جميع الأشخاص الخاضعين لسيطرتها، مشيرًا إلى أنها ملزمة بتقديم اللقاحات للفلسطينيين.



وأكد أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يستخدم اللقاحات لمكافأة حلفائه الأجانب، بينما لا يزال الكثير من الفلسطينيين، ينتظرون الحصول عليه.