بينهم أسيران محرران.. الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بالضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من مخيم العروب، شمال الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم العروب واعتقلت المواطنين: مؤيد بنات، وهاشم حاتم الشريف، بعد أن داهمت منزليهما، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال، نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة سعير الشمالي، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أسيراً محرراً من مخيم عايدة.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب يزن حمزة الكردي (19 عاماً)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في المخيم، كما اعتقلت أسيراً محرراً من قرية رمانة غرب جنين.



وذكر ذوو المعتقل مهدي بشناق، أن قوات الاحتلال، اعتقلته بعد اقتحام القرية ومداهمة منزله وتفتيشه.



يشار إلى أن بشناق أسير محرر، أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال.