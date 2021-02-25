شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع مؤشرات كلفة البناء في يناير الماضي

الإحصاء: ارتفاع مؤشرات كلفة البناء في يناير الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت جميع مؤشرات تكاليف البناء في الضفة الغربية، ارتفاعاً في كانون الثاني/ يناير الماضي، وفق نتائج مسح للجهاز المركزي للإحصاء.

المباني السكنية:

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة ارتفاعاً نسبته 1.17% خلال الشهر مقارنة بشهر كانون الأول 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 108.74 مقارنة بـ 107.48 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً بنسبة 2.02%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.04%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون ثاني 2021 مقارنة بالشهر السابق.

المباني غير السكنية:

 سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية ارتفاعاً بنسبة 1.16% مقارنة بشهر كانون الأول 2020، ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 108.39 مقارنة بـ 107.14 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً بنسبة 1.92%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.01%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون ثاني 2021 مقارنة بالشهر السابق.

المباني العظم:

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم ارتفاعاً بنسبة 2.57% خلال شهر كانون الثاني 2021 مقارنة بشهر كانون الأول 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 108.31 مقارنة بـ 105.60 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً بنسبة 4.12%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.04%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون الثاني 2021 مقارنة بالشهر السابق.

إنشاء الطرق:

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة ارتفاعاً نسبته 0.73% خلال شهر كانون الثاني 2021 مقارنة بشهر كانون الأول 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 107.97 مقارنة بـ 107.18 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وسجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.20%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً بنسبة 0.77%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.01%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون ثاني 2021 مقارنة بالشهر السابق.

شبكات المياه:

وسجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه ارتفاعاً بنسبة 1.61% خلال شهر كانون الثاني 2021 مقارنة بشهر كانون الأول 2020، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 118.02 مقارنة بـ 116.15 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 4.59%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 110.06 مقارنة بـ 105.23 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.43%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 121.64 مقارنة بـ 121.11 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

شبكات المجاري:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري ارتفاعاً نسبته 0.27% خلال شهر كانون الثاني 2021 مقارنة بشهر كانون الأول 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.14 مقارنة بـ 108.85 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

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