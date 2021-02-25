شاهد: متظاهرون "حريديم" ينفذون أعمالاً تخريبية بمبنى بلدية الاحتلال بالقدس





وووفق ما نقلت صحيفة (هآرتس)، فقد تسبب اقتحام المتظاهرين، في أضرار جسيمة في المكان، حيث تم كسر أجهزة الكمبيوتر والطابعات والنوافذ وأواني الزهور، وسكب السوائل على الأجهزة.



















رام الله - دنيا الوطناقتحم العشرات من المتظاهرين الحريديم، مبنى بلدية الاحتلال في القدس، احتجاجًا على أعمال السكك الحديدية الخفيفة في الأحياء الحريدية.