إسرائيل: جهات قضائية تفحص قانونية نقل جرعات التطعيم ضد (كورونا) لدول بالعالم





وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال أمس الأربعاء: إن تل أبيب كانت قد تلقت أشياء مقابل الجرعات حتى قبل نقلها، وأن الحديث يدور على أعداد رمزية لا تأتي على حساب الجمهور.







ونقلت القناة عن مسؤولين مطلعين على التفاصيل، فإن قائمة البلدان طويلة، منها قبرص وموريتانيا والمجر وهندوراس وغواتيمالا والتشيك وجزر المالديف وسان مارينو وإثيوبيا وتشاد وكينيا وأوغندا وغينيا وغيرها.

وستتلقى كل دولة ما بين 1000 و5000 لقاح "موديرنا". وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أمس بأنه من المتوقع أن تتلقى ما لا يقل عن 19 دولة لقاحات ضد فيروس (كورونا) من إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطنتفحص جهات قضائية في إسرائيل، مسألة نقل جرعات التطعيم ضد (كورونا) إلى دول في العالم، وطريقة اتخاذ القرارات بهذا الشأن، بعد أن احتجت هيئات مدنية على هذا الإجراء.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، صباح اليوم الخميس، أن القانون يلزم تلقي موافقة قبل استخدام "أملاك الدولة" كجرعات التطعيم، وكما ذُكر لم تصدر مثل هذه الموافقة .