دولي

إسرائيل: جهات قضائية تفحص قانونية نقل جرعات التطعيم ضد (كورونا) لدول بالعالم

إسرائيل: جهات قضائية تفحص قانونية نقل جرعات التطعيم ضد (كورونا) لدول بالعالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تفحص جهات قضائية في إسرائيل، مسألة نقل جرعات التطعيم ضد (كورونا) إلى دول في العالم، وطريقة اتخاذ القرارات بهذا الشأن، بعد أن احتجت هيئات مدنية على هذا الإجراء. 

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، صباح اليوم الخميس، أن القانون يلزم تلقي موافقة قبل استخدام "أملاك الدولة" كجرعات التطعيم، وكما ذُكر لم تصدر مثل هذه الموافقة . 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال أمس الأربعاء: إن تل أبيب كانت قد تلقت أشياء مقابل الجرعات حتى قبل نقلها، وأن الحديث يدور على أعداد رمزية لا تأتي على حساب الجمهور.

وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أمس بأنه من المتوقع أن تتلقى ما لا يقل عن 19 دولة لقاحات ضد فيروس (كورونا) من إسرائيل.

ونقلت القناة عن مسؤولين مطلعين على التفاصيل، فإن قائمة البلدان طويلة، منها قبرص وموريتانيا والمجر وهندوراس وغواتيمالا والتشيك وجزر المالديف وسان مارينو وإثيوبيا وتشاد وكينيا وأوغندا وغينيا وغيرها.

وستتلقى كل دولة ما بين 1000 و5000 لقاح "موديرنا".

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء الأرميني: محاولة انقلاب عسكري تجري الآن في البلاد

رئيس الوزراء الأرميني: محاولة انقلاب عسكري تجري الآن في البلاد

وفيات (كورونا) حول العالم تتخطى المليونين ونصف المليون

وفيات (كورونا) حول العالم تتخطى المليونين ونصف المليون

سيناتور أميركي يُهاجم إسرائيل: عليها تقديم اللقاحات للفلسطينيين بما أنها قوة احتلال

سيناتور أميركي يُهاجم إسرائيل: عليها تقديم اللقاحات للفلسطينيين بما أنها قوة احتلال

إسرائيل: إغلاق ليلي صحي لمنع التجمهرات بدءاً من مساء اليوم

إسرائيل: إغلاق ليلي صحي لمنع التجمهرات بدءاً من مساء اليوم

إيطاليا تسجل ارتفاعاً ملموساً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

إيطاليا تسجل ارتفاعاً ملموساً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

الخارجية الصينية: بكين تصدر لقاحات (كوفيد-19) إلى 27 دولة

الخارجية الصينية: بكين تصدر لقاحات (كوفيد-19) إلى 27 دولة

نتنياهو يناشد الإسرائيليين البالغين لتلقي لقاح (كورونا)

نتنياهو يناشد الإسرائيليين البالغين لتلقي لقاح (كورونا)

نتنياهو يوجه طلباً لبايدن بشأن العقوبات المفروضة على المدعية العامة للجنائية الدولية

نتنياهو يوجه طلباً لبايدن بشأن العقوبات المفروضة على المدعية العامة للجنائية الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

حنا عيسى: 27 عاما على مجزرة الحرم الإبراهيمي والفلسطيني ما زال أسيرا لسياسات الاحتلال

حنا عيسى: 27 عاما على مجزرة الحرم الإبراهيمي والفلسطيني ما زال أسيرا لسياسات الاحتلال

عياش يهنئ الأمير نواف الأحمد الصباح بالعيد الوطني 60 لدولة الكويت

عياش يهنئ الأمير نواف الأحمد الصباح بالعيد الوطني 60 لدولة الكويت

سلطة النقد تصدر مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين لأول مرة

سلطة النقد تصدر مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين لأول مرة

&#34;التربية&#34; تناقش دور مجالس أولياء الأمور الموحدة في خدمة التعليم

"التربية" تناقش دور مجالس أولياء الأمور الموحدة في خدمة التعليم

بينهم أسيران محرران.. الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بالضفة الغربية

بينهم أسيران محرران.. الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بالضفة الغربية

حزب الشعب يستنفر أعضاءه استعداداً لخوض معركة الانتخابات

حزب الشعب يستنفر أعضاءه استعداداً لخوض معركة الانتخابات

الإحصاء: ارتفاع مؤشرات كلفة البناء في يناير الماضي

الإحصاء: ارتفاع مؤشرات كلفة البناء في يناير الماضي

منوعات

شاهد: أناقة ملك أحمد زاهر في أحدث جلسة تصوير لها

شاهد: أناقة ملك أحمد زاهر في أحدث جلسة تصوير لها

شاهد: وائل كفوري يبكي والسبب ابنتيه

شاهد: وائل كفوري يبكي والسبب ابنتيه

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تنشر مقطع فيديو عفوي للأخيرة بدون فوتوشوب

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تنشر مقطع فيديو عفوي للأخيرة بدون فوتوشوب

بعد سجنه.. ماذا علَّق محامي محمد وزيري رجل أعمال هيفاء وهبي ؟

بعد سجنه.. ماذا علَّق محامي محمد وزيري رجل أعمال هيفاء وهبي ؟

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بوصلة رقص جريئة لها

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بوصلة رقص جريئة لها

ما سبب تفكير ريهام عبد الغفور بترك التمثيل ؟

ما سبب تفكير ريهام عبد الغفور بترك التمثيل ؟

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل بتصريح مثير عن الرقص

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل بتصريح مثير عن الرقص

رجاء حسين ترد بقوة على عبارة &#34;نمبر وان&#34; لمحمد رمضان.. ماذا قالت ؟

رجاء حسين ترد بقوة على عبارة "نمبر وان" لمحمد رمضان.. ماذا قالت ؟

نقل الفنان يوسف شعبان للعناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي

نقل الفنان يوسف شعبان للعناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي

ليلى علوي &#34;ظلموني لما قالولي حلوة ودلوعة&#34;.. فما القصة ؟

ليلى علوي "ظلموني لما قالولي حلوة ودلوعة".. فما القصة ؟

عربي

فيديو.. ولي العهد السعودي يجرى عملية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية

فيديو.. ولي العهد السعودي يجرى عملية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات (كورونا)

السعودية: إطلاق شركة &#34;السودة&#34; لتطوير البنية التحتية للسياحة

السعودية: إطلاق شركة "السودة" لتطوير البنية التحتية للسياحة

الأردن يسجل ارتفاعاً جديداً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً جديداً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)