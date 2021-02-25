إسرائيل: إغلاق ليلي صحي لمنع التجمهرات بدءاً من مساء اليوم





وسيحظر الخروج من المنازل لمسافة أكثر من كيلومتر، والانتقال من منزل إلى آخر والمشاركة في حفلات، كما يحظر تجمع أكثر من 10 أشخاص في مكان مغلق، وأكثر من 20 في الهواء الطلق، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وستُقلص المواصلات العامة بـ 50% وتتخذ الشرطة الاستعدادات اللازمة لتطبيق الأنظمة الخاصة بالإغلاق، وسيتم نشر 24 حاجزاً في أنحاء متفرقة من إسرائيل.



وسيتمحور النشاط، على التصدي للحفلات التي قد تقام بشكل سري، فيما يستثنى الإغلاق الليلي، التجمعات السكانية العربية.

رام الله - دنيا الوطنيُفرض في إسرائيل، من مساء اليوم وحتى يومِ الأحد المقبل، إغلاق صحي ليلي من الثامنة والنصف مساءً، ولغاية الخامسة فجراً، وذلك لمنع تفشي (كورونا) خلال "عيد المساخر بوريم" لدى اليهود.