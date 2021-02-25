مجدلاني: نسبة التسجيل بالانتخابات مؤشر أن شعبنا يتطلع لتغيير يُلبي طموحاته

وأضاف خلال لقاء مع فعاليات ومؤسسات ووجهاء بلدة سعير في دار البلدية، بأن مرسوم الرئيس حول الانتخابات، وضع خارطة طريق بجدول زمني واضح، وأن انطلاق قطار العملية الديمقراطية قد بدأ فعلياً، وهي حق دستوري لأبناء شعبنا لاختيار من يمثلهم.



وأشار مجدلاني إلى أنه "رغم بعض العقبات التي قد تبرز وتحديداً قضية المعتقلين السياسيين، وتحديداً بعد إصدار حركة حماس أحكاماً على بعض المعتقلين، وندعو للتراجع عن ذلك بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، إلا أن الإرادة لدى القوى السياسية متوفرة، وصادقة نحو العملية الديمقراطية".



وأضاف بأن نسبة التسجيل بالانتخابات، هي مؤشر أن أبناء شعبنا وتحديداً الشباب، يتطلع إلى هذه الانتخابات من أجل التغيير الذي يلبي طموحاتهم وآمالهم، وهذا أيضاً يحتم علينا إعطاء الفرصة للأجيال الشابة؛ لتكون ضمن القوائم المرشحة.



وأوضح مجدلاني: "نسعى لبناء أوسع تحالف وطني ديمقراطي من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، هذا التيار الوطني الذي يضم أيضا بين مكوناته شخصيات مستقلة وممثلين عن النقابات ببرنامج اقتصادي واجتماعي يعالج القضايا المجمعية والاقتصادية التي تهم أبناء شعبنا".

