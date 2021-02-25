شؤون فلسطينية

مجدلاني: نسبة التسجيل بالانتخابات مؤشر أن شعبنا يتطلع لتغيير يُلبي طموحاته

مجدلاني: نسبة التسجيل بالانتخابات مؤشر أن شعبنا يتطلع لتغيير يُلبي طموحاته
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني: إن قرار إنهاء الانقسام قرار وطني فلسطيني خالص، للانطلاق نحو بناء وحدتنا الداخلية، وإعادة اللحمة لشطري الوطن.

وأضاف خلال لقاء مع فعاليات ومؤسسات ووجهاء بلدة سعير في دار البلدية، بأن مرسوم الرئيس حول الانتخابات، وضع خارطة طريق بجدول زمني واضح، وأن انطلاق قطار العملية الديمقراطية قد بدأ فعلياً، وهي حق دستوري لأبناء شعبنا لاختيار من يمثلهم.

وأشار مجدلاني إلى أنه "رغم بعض العقبات التي قد تبرز وتحديداً قضية المعتقلين السياسيين، وتحديداً بعد إصدار حركة حماس أحكاماً على بعض المعتقلين، وندعو للتراجع عن ذلك بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين،  إلا أن الإرادة لدى القوى السياسية متوفرة، وصادقة نحو العملية الديمقراطية".

وأضاف بأن نسبة التسجيل بالانتخابات، هي مؤشر أن أبناء شعبنا وتحديداً الشباب، يتطلع إلى هذه الانتخابات من أجل التغيير الذي يلبي طموحاتهم وآمالهم، وهذا أيضاً يحتم علينا إعطاء الفرصة للأجيال الشابة؛ لتكون ضمن القوائم المرشحة.

وأوضح مجدلاني: "نسعى لبناء أوسع تحالف وطني ديمقراطي من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، هذا التيار الوطني الذي يضم أيضا بين مكوناته شخصيات مستقلة وممثلين عن النقابات ببرنامج اقتصادي واجتماعي يعالج القضايا المجمعية والاقتصادية التي تهم أبناء شعبنا".



أخبار ذات صلة

نابلس: مئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف للمرة الأولى منذ تفشي (كورونا)

نابلس: مئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف للمرة الأولى منذ تفشي (كورونا)

&#34;الصحة&#34;: فلسطين تمر بموجة صعبة من فيروس (كورونا) والسبب الرئيسي المخالطة الكبيرة

"الصحة": فلسطين تمر بموجة صعبة من فيروس (كورونا) والسبب الرئيسي المخالطة الكبيرة

أسعار الدجاج اليوم الخميس في أسواق غزة

أسعار الدجاج اليوم الخميس في أسواق غزة

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم الخميس

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم الخميس

أسعار الذهب في فلسطين

أسعار الذهب في فلسطين

&#34;الشعبية&#34;: سنخوض العملية الانتخابية ببرنامج مقاومة ويضمن توفير متطلبات المواطنين

"الشعبية": سنخوض العملية الانتخابية ببرنامج مقاومة ويضمن توفير متطلبات المواطنين

حركة فتح ترفض إجراءات (أونروا) وتؤكد أن قضية اللاجئين سياسية

حركة فتح ترفض إجراءات (أونروا) وتؤكد أن قضية اللاجئين سياسية

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الخميس

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مجدلاني: نسبة التسجيل بالانتخابات مؤشر أن شعبنا يتطلع لتغيير يُلبي طموحاته

مجدلاني: نسبة التسجيل بالانتخابات مؤشر أن شعبنا يتطلع لتغيير يُلبي طموحاته

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم الخميس

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم الخميس

أسعار الذهب في فلسطين

أسعار الذهب في فلسطين

حركة فتح ترفض إجراءات (أونروا) وتؤكد أن قضية اللاجئين سياسية

حركة فتح ترفض إجراءات (أونروا) وتؤكد أن قضية اللاجئين سياسية

غزة: &#34;الصحة&#34; تكشف حصيلة إصابات فيروس (كورونا) ليوم الأربعاء

غزة: "الصحة" تكشف حصيلة إصابات فيروس (كورونا) ليوم الأربعاء

قيادي بـ (حماس): تهديد الاحتلال دافع قوي للإصرار على انتزاع حق المشاركة بالانتخابات

قيادي بـ (حماس): تهديد الاحتلال دافع قوي للإصرار على انتزاع حق المشاركة بالانتخابات

الحقوقي الصوراني يدعو سويسرا والمجتمع الدولي لدعم الانتخابات العامة الفلسطينية

الحقوقي الصوراني يدعو سويسرا والمجتمع الدولي لدعم الانتخابات العامة الفلسطينية

بسبب (كورونا).. قرار بإغلاق مديرية الحكم المحلي في بيت لحم

بسبب (كورونا).. قرار بإغلاق مديرية الحكم المحلي في بيت لحم

منوعات

نقل الفنان يوسف شعبان للعناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي

نقل الفنان يوسف شعبان للعناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي

ليلى علوي &#34;ظلموني لما قالولي حلوة ودلوعة&#34;.. فما القصة ؟

ليلى علوي "ظلموني لما قالولي حلوة ودلوعة".. فما القصة ؟

شاهد: &#34;حلق&#34; عمرو دياب يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: "حلق" عمرو دياب يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: دنيا بطمة تستعين بمحمد رمضان لهذا السبب

شاهد: دنيا بطمة تستعين بمحمد رمضان لهذا السبب

شاهد: منة عرفة تشن هجوم على متابع اتهمها بـ&#34;الكفر&#34;

شاهد: منة عرفة تشن هجوم على متابع اتهمها بـ"الكفر"

أحمد فلوكس يقدم رسالة ساخرة بغموض كبير

أحمد فلوكس يقدم رسالة ساخرة بغموض كبير

القضاء ينهي صراع زينة وأحمد عز على نفقة التوأم.. من المنتصر ؟

القضاء ينهي صراع زينة وأحمد عز على نفقة التوأم.. من المنتصر ؟

شاهد: سميرة عبد العزيز تطرد مراسلاً لهذا السبب.. والجمهور &#34;مش محترم&#34;

شاهد: سميرة عبد العزيز تطرد مراسلاً لهذا السبب.. والجمهور "مش محترم"

ماذا علقت فيفي عبده على طلاق كيم كارداشيان ؟

ماذا علقت فيفي عبده على طلاق كيم كارداشيان ؟

عادل إمام يخرج عن صمته الطويل.. ويوجه هذه الرسالة للجمهور

عادل إمام يخرج عن صمته الطويل.. ويوجه هذه الرسالة للجمهور

عربي

فيديو.. ولي العهد السعودي يجرى عملية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية

فيديو.. ولي العهد السعودي يجرى عملية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات (كورونا)

السعودية: إطلاق شركة &#34;السودة&#34; لتطوير البنية التحتية للسياحة

السعودية: إطلاق شركة "السودة" لتطوير البنية التحتية للسياحة

الأردن يسجل ارتفاعاً جديداً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً جديداً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)