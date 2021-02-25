شؤون فلسطينية

"الصحة": فلسطين تمر بموجة صعبة من فيروس (كورونا) والسبب الرئيسي المخالطة الكبيرة

"الصحة": فلسطين تمر بموجة صعبة من فيروس (كورونا) والسبب الرئيسي المخالطة الكبيرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، د. كمال الشخرة: اليوم الخميس: "إننا نمر هذه الأيام بموجة صعبة من فيروس (كورونا)، والسبب الرئيسي المخالطة الكبيرة، وعدم الالتزام بالبروتوكلات المعتمدة".

وأعرب في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، عن أسفه من تصرف المواطنين، وكأن شيئاً لم يكن، خاصة وأن الإغلاقات مستمرة في كل دول العالم. 

وشدد الشخرة، على أن الشيء الخطير، الذي يجتاح فلسطين السلالات الجديدة، وسبب دخولها المخالطة مع سكان أراضي عام 48.

وتابع: بأن السلالتين البريطانية والجنوب إفريقية، موجودتان في فلسطين، والأخيرة هي الأصعب، ولله الحمد السلالة البرازيلية غير موجودة.

وأضاف الشخرة: "سيكون هناك انتشار واسع للسلالتين البريطانية والجنوب إفريقية، نظراً لنسبة انتشارها في المجتمع، وأعراضها أصعب. 

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن المستشفيات شبه ممتلئة، ونحن نقوم بكافة الإجراءات الصحية بالتعامل مع المرضى، وننقوم بعمل اللازم لكافة المرضى، ونقوم بواجبنا على أكمل وجه ولدينا قدرة للاستيعاب. 

وتابع: نحن كوزارة صحة، أوصينا بالإغلاق الشامل لمدة أسبوعين، ويترك الأمر للجنة الطوارئ العليا، التي ستتخذ القرار، ولكن نحن نرى أن الوضع صعب جداً، جراء عدم التزام المواطنين.

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