"الشعبية": سنخوض العملية الانتخابية ببرنامج مقاومة ويضمن توفير متطلبات المواطنين





وأضاف في تصريحات لقناة (الأقصى): أن الجبهة ستمضي نحو لقاء القاهرة في آذار/ مارس المقبل، لمناقشة بناء نظام سياسي شامل، ويعيد هيكلة منظمة التحرير، وضمان الفصل بين مؤسسات السلطة التنفيذية، ومنظمة التحرير.



وتابع مزهر: بأننا نهدف في الجبهة الشعبية لإحداث تغيير في النظام السياسي، والحالة الآن لا ترتقي لآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه "كان الأجدر بالرئيس إصدار مراسيم تحدد نسبة مشاركة النساء والشباب، وحل باقي الملفات العالقة، وعدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة، سيعرقل إجراء الانتخابات".



وشدد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، على أن المطلوب أن يتم ترجمة ما تم الإتفاق عليه، والبدء بخطوات عملية على الأرض، وأن يتم تطبيق مخرجات حوار القاهرة، ونحن لسنا بحاجة لتهيئة المناخ المناسب وملف الحريات، لأن ذلك حق دستوري للمواطن الفلسطيني.



وأضاف مزهر: "حتى اللحظة، نعقد اجتماعات داخلية؛ لتحديد شكل مشاركة الجبهة بالانتخابات، وسنعمل على تشكيل كتلة شعبية لخوض الانتخابات، ترتكز على برنامج سياسي رافض لأوسلو متمسك بالمقاومة، وأن تكون منظمة التحرير للجميع".

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر: إن الجبهة، ستخوض العملية الانتخابية ببرنامج مقاومة، ويضمن توفير متطلبات المواطنين.