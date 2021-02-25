وفاتان و575 إصابة جديدة في القدس خلال يومين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الدكتور علي الجبريني عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، عن تسجيل حالتي وفاة، و575 إصابة جديدة، بالمدينة المقدسة خلال يومين.



وأوضح الجبريني في تصريح صحفي له، أن 264 إصابة سجلت، و311 إصابة سجلت اليوم، ليرتفع عدد الإصابات النشطة إلى 1972، بعد تسجيل 336 حالة شفاء.



وأشار إلى أن إحدى حالات الوفاة سجلت في حي جبل المكبر، والأخرى في الطور، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 222.



وذكر أن هناك 90 حالة تعالج في المستشفيات.



وأعرب الجبريني عن قلقه من الارتفاع الملحوظ في عدد إصابات فيروس كورونا بمدينة القدس منذ مطلع الأسبوع الحالي.



وفي سياق متصل، ذكر الجبريني أن القدس لا زالت تشهد إقبالاً ايجابيًا على التطعيمات، حيث وصل عدد متلقي اللقاح الأول حوالي (٥٤) ألف مقدسي، بينما الجرعة الثانية بلغ (٢٤) ألف.



وناشد الجبريني، المواطنين بضرورة الالتزام دومًا بالتعليمات الصحية، وفي مقدمتها إرتداء الكمامات حتى أولئك الدين تلقوا اللقاحات، والحرص على التباعد الاجتماعي، ومواصلة التعقيم والنظافة.