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طالع تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى منتصف الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائما جزئيا وباردا و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج

 الجمعة 2021/02/26  يكون الجو غائما جزئيا وباردا و يطرأ  ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

 السبت 2021/02/27  يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 الأحد 2021/02/28  يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض  على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج .

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