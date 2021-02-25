طالع تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى منتصف الأسبوع المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو غائما جزئيا وباردا و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .



هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج



الجمعة 2021/02/26 يكون الجو غائما جزئيا وباردا و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .



السبت 2021/02/27 يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



الأحد 2021/02/28 يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .