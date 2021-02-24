الاحتلال يعيد أسيراً للسجن بعد يوم من خضوعه لعملية في القلب

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رام الله - دنيا الوطن

أعادت إدارة سجون الاحتلال الأسير أحمد بدر أبو علي (46 عامًا) من سكان الخليل إلى سجن (النقب) بعد يوم واحد من خضوعه لعملية "قسطرة" في القلب.



وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير أبو علي من مستشفى "سوروكا" إلى سجن النقب، ووصف ووضعه الصحي بالمستقر.



والأسير أبو علي معتقل منذ عام 2012، ويُعاني من عدة مشاكل صحية منها السكري والضغط إضافة إلى مشاكل في المفاصل، وصعوبة في الحركة، والسُمنة.