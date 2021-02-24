بسبب (كورونا).. قرار بإغلاق مديرية الحكم المحلي في بيت لحم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق مديرية الحكم المحلي، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس (كورونا).



وأفاد حميد في بيان صحفي، بأنه تقرر إغلاق مديرية الحكم المحلي غدا الخميس، نظرا لظهور إصابات ومخالطين، وذلك لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.