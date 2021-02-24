جنين: إغلاق مديرية وزارة الداخلية بسبب (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مديرية وزارة الداخلية في جنين، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق مقر المديرية غدا الخميس بسبب فيروس (كورونا).



وأوضحت المديرية أن قرار الإغلاق يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الخميس، حتى يتسنى تعقيم المديرية بسبب وجود إصابات بالفيروس في صفوف الموظفين، داعية المراجعين والموظفين إلى الالتزام بشروط السلامة العامة والبروتوكول الصحي.