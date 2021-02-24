طاقم شؤون المرأة يستنكر الهجمة والاساءة لوزيرة الصحة مي الكيلة

وزيرة الصحة مي الكيلة

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رام الله - دنيا الوطن

يستنكر طاقم شؤون المرأة ما قام به البعض الخارج عن قيم شعبنا وأخلاقه بالإساءة لـ د. مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، والإساءة بتعليقات غير لائقة ومشينه تنم عن انحراف أخلاقي لا يمس لأبناء شعبنا الاصيل بأية صله.



وقال بيان لطاقة شؤون المرأة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه لا يختلف اثنان على أن الكيلة هي نموذج مشرف للمرأة الفلسطينية التي اختارت قضية شعبها، ودافعت عن حقوقه في كافة الميادين، لم تأبه للصعوبات وواجهت التحديات بالمهنية والحكمة، ونالت احترام القادة وتشجيعهم لما رأوه فيها من نموذج للعطاء والتواضع، والإنسانية، هي شخصية تجسّد نموذج المرأة الفلسطينية في أبهى صورها؛ فهي الطبيبة والأكاديمية والمناضلة والدبلوماسية والوزيرة، في كل محطة كانت تحرص على الارتقاء بمكانة دولة فلسطين، أعطت الكثير وما زالت تعطي.



ويستغرب الطاقم القيام بهذه الحملة ضد الوزيرة التي تقود حربا صعبة ضد انتشار فيروس (كورونا) وتقود جهود وزارة الصحة وطواقمها بكل مهنية وكفائة لحماية شعبنا وصحته.



واذ يعبر الطاقم عن رفضه لهذه الإساءة الذي لا يشكل انتقادا او مساءلة لأدائها أو عملها أو وظيفتها، بل لشخصها الكريم.



ويستهجن الطاقم هذا الاستسهال الذي يقوم به البعض في الهجوم على الكيلة لكونها امرأة حيث يجد الهجوم والإساءة على المراة الفلسطينية وسيلة لإخراج عقليته الذكورية المريضة.



ومن هنا يطالب الطاقم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقاع أشد العقوبات بحق كل المتطاولين والمتنمرين على النساء وأولهم المتنمرون على الدكتورة مي الكيلة، لإنهاء هذه الظاهرة الغريبة عن قيم شعبنا الفلسطيني وأصالته.