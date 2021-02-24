قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط "قبر يوسف"، ما أدى لاندلاع مواجهات.



وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال اقتحم المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط قبر يوسف، تمهيدا لاقتحام المستوطنين.



وأضافوا أن مواجهات اندلعت في المكان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.