الشرطة: وفاة مواطن متأثراً بجراحه إثر إصابته بطلق ناري بمدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم الشرطة، بغزة، العقيد أيمن البطنيجي، في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، فتح تحقيق بوفاة مواطن، بمدينة غزة.
وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الشاب (ع. ع) (35 عاماً) من مدينة غزة، توفي متأثراً بجراحه إثر إصابته بطلق ناري مساء اليوم الأربعاء.
أعلن المتحدث باسم الشرطة، بغزة، العقيد أيمن البطنيجي، في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، فتح تحقيق بوفاة مواطن، بمدينة غزة.
وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الشاب (ع. ع) (35 عاماً) من مدينة غزة، توفي متأثراً بجراحه إثر إصابته بطلق ناري مساء اليوم الأربعاء.
وأضاف البطنيجي، بأن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.
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