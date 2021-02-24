الشرطة: وفاة مواطن متأثراً بجراحه إثر إصابته بطلق ناري بمدينة غزة

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رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم الشرطة، بغزة، العقيد أيمن البطنيجي، في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، فتح تحقيق بوفاة مواطن، بمدينة غزة.وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الشاب (ع. ع) (35 عاماً) من مدينة غزة، توفي متأثراً بجراحه إثر إصابته بطلق ناري مساء اليوم الأربعاء.