شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تثمن إغلاق نشطاء من حركة فلسطين شركة الأسلحة الإسرائيلية في بريطانيا

"الديمقراطية" تثمن إغلاق نشطاء من حركة فلسطين شركة الأسلحة الإسرائيلية في بريطانيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ما أقدمت عليه مجموعة من نشطاء "حركة فلسطين" بإغلاق مصنع شركة الأسلحة الإسرائيلية Elbit Systems في قرية "شينستون" في بريطانيا، بعد أن اقدموا على طلائها باللون الأحمر، إشارة إلى الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني

وتؤكد دائرة المقاطعة في "الديمقراطية"، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن حركة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها BDS، تحقق إنجازات كبيرة على مستوى قلب الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية، وفضح جرائم  دولة الاحتلال الاسرائيلية المرتكبة بشكل يومي بحق الأرض والشعب الفلسطيني وانتهاك جميع القوانين الدولية.

وشددت على اهمية استمرار مثل هذه النشاطات خاصة على صعيد القارة الأوروبية، ودعمها واستثمارها لتشكيل رأي عام عالمي ضاغط على الحكومة الإسرائيلية، والانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية التي تمنح الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المتمثلة بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 بعاصمتها القدس وتحقيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

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