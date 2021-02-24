العثور على مواطن وُجد مشنوقا في رام الله

باشرت الشرطة، إجراءات البحث والتحري، فيما باشرت النيابة العامة، التحقيق في ملابسات وفاة مواطن، وُجد مشنوقاً في رام الله.



وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إن غرفة عمليات الشرطة، تلقت بلاغاً حول وجود شاب متوفى يبلغ من العمر (29 عاماً)، وعلى الفور، توجهت قوة من الشرطة والمباحث العامة، بمرافقة النيابة العامة للمكان؛ للتحقيق بملابسات وفاته.



وقد باشرت النيابة العامة، وفريق الأدلة الجنائية، إجراءات الكشف والمعاينة على مكان الوفاة، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان، وإحالته لمعهد الطب العدلي، لإجراء الصفة التشريحية عليها وفقاً للأصول.





رام الله - دنيا الوطن