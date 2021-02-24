غزة: رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي يتفقد سير العمل بالهيئة العامة للشباب والثقافة

رام الله - دنيا الوطنأجرى رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، د. محمد عوض، اليوم الأربعا،ء جولة تفقدية للهيئة العامة للشباب والثقافة؛ للاطلاع على سير العمل فيها.وكان في استقباله رئيس الهيئة، الأستاذ أحمد محيسن، والمدراء العامون ومدراء الدوائر، حيث رحب محيسن برئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، مثمنًا اهتمامه بمتابعة كافة المرافق والمؤسسات الحكومية، وتوجيهاته الحثيثة لتحسين أداء العمل الحكومي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.واستعرض محيسن أبرز المشاريع التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية في مقدمتها القرض الحسن للزواج، ومشروع تمويل المشاريع الريادية للشباب، ومشروع عاش هنا، ومسابقة موهبتك من بيتك للأطفال المبدعين، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية، مؤكدًا على أهمية تقديم مزيدًا من الدعم لقطاعي الشباب والثقافة بما يلبي حاجة الشرائح المستهدفة، ويعالج الصعوبات التي تعترض عمل الهيئة.من جانبه، أكد عوض على دعمه الكامل لكافة الجهود الحكومية التي من شأنها خدمة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، لافتًاً إلى أن قطاعي الشباب والثقافة من أهم قطاعات العمل الحكومي ويرتبطان بشرائح واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني.وتحدث عوض، حول مساعي الحكومة لتحسين واقع الموظفين على المستويين الإداري والمالي، وتعزيز صمودهم ورضاهم الوظيفي للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.وعبر موظفو الهيئة عن سعادتهم بهذه الزيارة، لما لها من دور كبير في المتابعة المستمرة، والاطلاع على الجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في محافظات قطاع غزة.