إيطاليا تسجل ارتفاعاً ملموساً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إيطاليا اليوم الأربعاء، ارتفاعاً ملموساً في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد اليوم الأربعاء، عن تسجيل 16424 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، في ارتفاع ملموس لهذا المؤشر، مع رصد 318 حالة وفاة ناجمة عن المرض.



وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 16424، ليصل العدد العام إلى مستوى 2848564 حالة بينها 389433 نشطة.



وأضافت الوزارة أنها رصدت 318 وفاة ناجمة عن المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 96666 حالة.



وأفادت الوزارة بارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 2362465 شخصا بعد رصد 14599 حالة شفاء جديدة.