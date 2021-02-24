القدس: مواجهات مع الاحتلال في حي العيسوية والطور

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في حيي العيسوية والطور بالقدس.



وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه الشبان في هذه الأحياء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



في سياق متصل، واصل أهالي قرية العيسوية الاعتصام في خيمة اعتصام أقاموها على أنقاض منزل عائلة عليان التي هدم الاحتلال منزلها أول أمس.