الخارجية الصينية: بكين تصدر لقاحات (كوفيد-19) إلى 27 دولة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين اليوم، إن الصين تصدر لقاحات مرض فيروس (كورونا) الجديد (كوفيد-19) إلى 27 دولة، وتقدم مساعدات مجانية من اللقاحات لـ53 دولة محتاجة.



وفي مؤتمر صحفي، أوضح وانغ، أن مساعدات اللقاحات من الصين وصلت إلى كل من باكستان وكمبوديا ولاوس وغينيا الاستوائية وزيمبابوي ومنغوليا وبيلاروسيا، وأن صادرات اللقاحات من الصين وصلت إلى صربيا والمجر وبيرو وتشيلي والمكسيك وكولومبيا والمغرب والسنغال والإمارات وتركيا.



وفي الإشارة إلى أن معظم الدول المذكورة دول نامية، أعرب وانغ عن أمله في أن تتكاتف جميع الدول القادرة وتقدم مساهمات إيجابية لدعم المجتمع الدولي، وخاصة الدول النامية، في التغلب على (كوفيد-19).



وقال إن الصين أول دولة تتعهد بجعل اللقاحات منفعة عامة عالمية، مضيفا أنها ستواصل التعاون في مجال اللقاحات مع جميع الأطراف في حدود قدرتها.