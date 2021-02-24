نتنياهو يناشد الإسرائيليين البالغين لتلقي لقاح (كورونا)





وتابع رئيس الوزراء قائلا: "في مختلف انحاء العالم ينتظر العديد من الأشخاص وصول اللقاحات الى بلادهم، أما في إسرائيل فان اللقاح ينتظر المواطنين".



ووصل عدد المطعّمين ضد فيروس (كورونا) والمتعافين من المرض الى نحو خمسة ملايين و300 ألف، أي معظم سكان إسرائيل.



رام الله - دنيا الوطنناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإسرائيليين البالغين بالذهاب للتطعّم في أسرع وقت ممكن، لكي يتسنى فتح الجهاز التعليمي والمرافق الاقتصادية بلا قيود.ودعا خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، إياهم الى تجاهل الأخبار الكاذبة المتعلقة باللقاح، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وقال نتنياهو: "سأعرض خطة مكونة من خمس خطوات من أجل الخروج من جائحة (كورونا) بسلام، هدفنا هو تطعيم 6.2 مليون مواطن. هنالك اكثر من مليون مواطن إسرائيلي بالغ لم يتلقوا الجرعة الأولى من اللقاح".