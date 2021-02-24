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دولي

نتنياهو يوجه طلباً لبايدن بشأن العقوبات المفروضة على المدعية العامة للجنائية الدولية

نتنياهو يوجه طلباً لبايدن بشأن العقوبات المفروضة على المدعية العامة للجنائية الدولية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مطالبة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن العقوبات المفروضة على المدعية العامة للجنائية الدولية.

ووفق موقع (والا) الإسرائيلي، فإن نتنياهو طلب من بايدن عدم رفع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، على المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي المنتهية ولايتها، فاتو بنسودا، "خوفاً من الإضرار بجهود إسرائيل لمنع التحقيق في أحداث بالضفة الغربية وقطاع غزة".

 وأضاف الموقع: بأن هذه القضية أثيرت أيضًا في محادثات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في الخامس من شباط/فبراير الجاري، قراراً يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأقرت المحكمة التمهيدية، بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في الجرائم المرتكبة على أرض دولة فلسطين، وتحدد أن هذا يعني الأراضي المحتلة عام 1967 أي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.

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