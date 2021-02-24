غدعون ساعر يستبعد تشكيل حكومة برئاسة يائير لبيد



وكان بينيت قد صرح بأنه لا يوجد أي احتمال لينضم إلى حكومة برئاسة يئير لبيد، وأن الحكومة القادمة ستأتي من صفوف اليمين فقط، ورفض بنيت التعهد بانه لن ينضم الى حكومة برئاسة نتنياهو.





ومن جهته قال لابيد في كلمة امام هيئة (كنيست): "إننا بحاجة إلى حكومة عاقلة لن ترضخ إلى اليهود المتشددين دينياً"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



هذا وتطرق النائب العربي في (كنيست)، أحمد الطيبي إلى محاولات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو تجنيد أصوات في المجتمع العربي.

رأى النائب المنشق عن حزب (ليكود)، غدعون ساعر، بأنه لا يمكن أن تكون هناك حكومة برئاسة، يائير لبيد، في أعقاب تعهد نفتالي بينت، بأنه لن يجلس في حكومة كهذه.