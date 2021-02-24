"التعليم": المدارس بالمحافظات الشمالية تدفع ثمن حالة التراخي الموجودة بالمجتمع

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور: إن قرار تعليق الدوام الوجاهي في عدد من المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، جاء بسبب تفشي فيروس (كورونا).



وقال الخضور في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مساء اليوم الأربعاء، إن قرارات تعليق الدوام حتى صباح الأحد المقبل، تم بالتنسيق الكامل بين مديريات التربية والتعليم والمحافظين ومديريات الصحة، مع التأكيد على التحول إلى نظام التعلم عن بعد، من خلال التعليم الإلكتروني، ومتابعة الحصص على قناة فلسطين التعليمية، وعبر تفعيل الرزم التعليمية للوحدات التعليمية المتمازجة، التي وزعت على الطلاب جميعاً.



وحول موضوع خطورة الوضع الوبائي في المدارس، وإن كانت تشكل بؤراً لتفشي فيروس (كورونا)، أكد الخضور أن "عدد الإصابات الموجودة في المدارس أقل من تلك النسبة الموجودة في المجتمع، والتي يتم الإعلان عنها، والإصابات الموجودة في المدارس، هي امتداد لما هو موجود في المجتمع، وللأسف فإن المدارس، تدفع ثمن حالة التراخي الموجودة في المجتمع".



وشدد الخضور، على أن قرارات تعليق الدوام في المدارس، مرده الحرص على الطلاب وحماية لهم، لأن ذلك يمثل خطوة احترازية، ما يعني أن أعداد المدارس، التي تم تعليق الدوام الوجاهي فيها، لا يشكل مؤشراً على الانتشار الواسع للفيروس بين صفوف الطلاب والمعلمين.