عدة إصابات بالاختناق واعتقال مواطن في أوصرين جنوب نابلس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، مساء اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين بحالات اختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة أوصرين، جنوب نابلس.



وقالت مصادر أمنية: إن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة أوصرين وسط اندلاع مواجهات، وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز للمسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن رسلان عديلي، عقب مداهمة منزله، وهو يعمل ضابطاً في جهاز الشرطة.