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البيت الأبيض: بايدن سيتصل بالملك سلمان وليس بولي عهده

البيت الأبيض: بايدن سيتصل بالملك سلمان وليس بولي عهده
جو بايدن والملك سلمان - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
رجح البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيجري أول اتصالاته بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وليس بولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء، إن بايدن سيجري في وقت قريب أول اتصال بالملك سلمان.

وأشارت بساكي إلى أنه من المتوقع أن يتم الاتصال "مباشرة" مع العاهل السعودي وليس بواسطة ولي عهده، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وسبق أن أكدت بساكي أن اتصالات إدارة بايدن بالأطراف الخارجية ستجري على أساس نظير-نظير، ما يشمل القيادة السعودية.

كما شددت المتحدثة على أن بايدن "لن يلتزم بالصمت" في ما يخص اعتراضات الولايات المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان في السعودية "على عكس" سلفه، دونالد ترامب.

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