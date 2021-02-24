الشرطة تُصدر بياناً للرأي العام بشأن اعتداء شرطي على أحد المواطنين في نابلس





ووفق البيان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وبعد مشاهدة الفيديو، الذي انتشر لقيام شرطي بالاعتداء بالضرب بحق مواطن، على الفور أمر اللواء حازم عطا الله، مدير عام الشرطة، بتشكيل لجنة تحقيق؛ للوقوف على ملابسات الحادثة، ومعرفة التفاصيل.



وأكدت المديرية العامة للشرطة، بأنها تتعامل بهذه القضية، وغيرها بكل شفافية واهتمام وجدية.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت المديرية العامة للشرطة، مساء اليوم، بياناً للرأي العام، بشأن اعتداء شرطي، على أحد المواطنين في محافظة نابلس.