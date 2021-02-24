لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 62 وفاة و3513 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، بأن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل 4508، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 362833.



وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تراجع عدد الإصابات اليومية بالفيروس بعد تسجيل 15141 إصابة.





رام الله - دنيا الوطنواصل لبنان اليوم الأربعاء، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).