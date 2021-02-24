الأغوار الشمالية: قوات الاحتلال تداهم خربة (حمصة الفوقا)
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خربة (حمصة الفوقا) بالأغوار الشمالية.
وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات: إن مجموعة ضباط من جيش الاحتلال، اقتحموا الخربة، وقاموا بتفتيش بعض الهواتف النقالة.
يذكر، أن قوات الاحتلال، داهمت الخربة في وقت سابق صباح اليوم، وشرعت بتصوير الخيام.
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خربة (حمصة الفوقا) بالأغوار الشمالية.
وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات: إن مجموعة ضباط من جيش الاحتلال، اقتحموا الخربة، وقاموا بتفتيش بعض الهواتف النقالة.
يذكر، أن قوات الاحتلال، داهمت الخربة في وقت سابق صباح اليوم، وشرعت بتصوير الخيام.
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