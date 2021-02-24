الأغوار الشمالية: قوات الاحتلال تداهم خربة (حمصة الفوقا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خربة (حمصة الفوقا) بالأغوار الشمالية.



وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات: إن مجموعة ضباط من جيش الاحتلال، اقتحموا الخربة، وقاموا بتفتيش بعض الهواتف النقالة.



يذكر، أن قوات الاحتلال، داهمت الخربة في وقت سابق صباح اليوم، وشرعت بتصوير الخيام.