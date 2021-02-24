بعد الارتفاع الكبير بإصابات (كورونا).. تعليق الدوام في عشرات المدارس بالمحافظات الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، إغلاق عدد من مدارسها الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، بسبب تفشي فيروس (كورونا) بشكل كبير.



في نابلس: قررت مديرية تربية نابلس، إغلاق نحو 80 مدرسة حكومية وخاصة، ورياض الأطفال، بسبب تزايد الاصابات بفيروس (كورونا).



وقالت مديرية التربية في بيان لها: إنه بناء على قرار وزارة التربية والتعليم، تقرر إغلاق جميع المؤسسات التعليمية (المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال) في التجمع السكاني الذي فيه إصابة نشطة واحدة على الأقل في أي مؤسسة تعليمية (مدرسة خاصة، حكومية، روضة أطفال)، على أن يتم التحول فيها إلى التعلم عن بعد اعتباراً من صباح يوم غد الخميس، وحتى مساء السبت 27 الجاري.



وفي رام الله، قالت مديرية التربية والتعليم في رام الله: إنه تم تحديد التجمعات والمدارس، التي تحوي إصابات نشطة، إضافة لارتفاع عدد المخالطين، حيث يتم تعليق الدوام بهذه التجمعات والمدارس ورياض الأطفال، وذلك من صباح يوم غد الخميس وحتى صباح الاحد 28 الجاري احترازيا وهي: مدينة رام الله والبيرة وبيتونيا، وتجمعات المغير، وأبو فلاح، والمزرعة الشرقية، ودير جرير، وسلواد، وبيرزيت، والمزرعة القبلية، وكوبر، ودير السودان، وبيت ريما.



وأضافت: أنه يتم التحول إلى أنموذج التعليم "عن بعد" بالكامل في المدارس التي يتم تعليق الدوام الوجاهي فيها.



في قلقيلية: أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية، مساء اليوم الاربعاء، تعليق الدوام في 59 مدرسة من بينها رياض أطفال بالمحافظة يوم غد الخميس، بسبب ارتفاع إصابات فيروس (كورونا) بين صفوف طلابها.



وأكدت المديرية ضرورة الالتزام باجراءات السلامة العامة لتجنب نقل الفيروس وتفشيه بين الناس حتى داخل الأسرة الواحدة، حفاظا على ىسلامة الطلبة والمعلمين والمسيرة التعليمية.



وتشمل المدارس تجمعات كل من: قلقيلية، وعزون، والنبي الياس، وجيوس، واماتين، وحجة، وصير، وحبلة، وعزون عتمة، وكفر ثلث، والضبعة-راس طيرة، والاشقر-المدور، وباقة الحطب في طولكرم: أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة طولكرم، وبعد التنسيق مع المحافظ عصام أبو بكر ومديرية الصحة، عن تعليق الدوام ليوم غد الخميس وحتى صباح الأحد في جميع المدارس ورياض الأطفال في عدد من تجمعات المحافظة.



وشملت التجمعات كل البلدات التالية: مدينة طولكرم وضواحيها، ذنابة، وشويكة وارتاح، وكفر زيباد، ومخيم نور شمس، وبلدة بلعا، ورامين، وعنبتا، وعتيل، وقفين، والجاروشية، وعلار، ودير الغصون.



وقال مدير التربية طارق علاونة لمراسلتنا، إن هذا الإجراء احترازيا، حيث سيتم التحول إلى نمط التعليم عن بعد في جميع المدارس التي سيتم تعليق الدوام فيها في التجمعات المذكورة فقط.



في الخليل: قرر محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، ووكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، اليوم الاربعاء، تعليق الدوام في عشرات المدارس بمديريات المحافظة غدا الخميس على أن يتم العودة للدوام صباح الاحد.



وحسب القرار يعلق الدوام في مديرية التربية والتعليم -شمال الخليل مدارس حلحول، وخاراس، وصوريف، وبيت امر، والعروب، وشيوخ العروب، والشيوخ، وسعير، وبني نعيم.



وتغلق في مديرية التربية والتعليم- جنوب الخليل، مدارس دورا بالاضافة للمدارس المغلقة حسب قرارات المحافظ السابقة.



وفي مديرية التربية والتعليم -يطا يعلق الدوام في كل المدارس ما عدا المسافر والبادية.



وفي مديرية التربية والتعليم- الخليل يعلق الدوام في مدارس ترقوميا، وبيت كاحل، وتفوح، ومدارس مدينة الخليل التالية: حمدي قفيشة، واليقظة، وعماربن ياسر، والكرامة، وياسين طه، والامام علي، والفاروق، والصفا، والصديق سلهب، وسيدنا ابراهيم، والسراحنة، والراشدين، ورشدية المحتسب، والدويك، والسعدية، وجواد الهشلمون، والكفيف، والقواسمة للبنات، ومصباح أبو حنك، والوصايا للبنين، والوصايا للبنات، وزيد بن ثابت، وشهداء الحرم للبنين، وشهداء الحرم للبنات، ومحمد عبد القادر القواسمة للبنين، وسعاد النتشة، واسماعيل النتشة، والريان، وفضل عابدين، وداد ناصر الدين.



في سلفيت: أعلن محافظ سلفيت، عبد الله كميل، مساء اليوم الأربعاء، تعليق الدوام في كافة المدارس ورياض الأطفال في محافظة سلفيت، للتخفيف من حدة تفشي فيروس (كورونا).



وأفاد بيان صادر عن المحافظة: "بناءً على التشاور مع مدير عام مديرية التربية والتعليم ومدير الصحة بالمحافظة، ونظرا لتطورات الحالة الوبائية، قررنا تعليق الدوام في جميع المدارس ورياض الاطفال بالمحافظة ليوم غد الخميس 25/2 وحتى صباح الاحد 28/2، احترازيا".



وأضاف البيان: "يستمر تعليق الدوام في المدارس التي تحوي إصابات نشطة بغض النظر عن عدد الاصابات فيها (طلبة / او معلمين وإداريين ) حتى نهاية مساء الخميس 4/3، ويتم التحول الى نظام التعليم "عن بعد" بالكامل في المدارس التي يتم تعليق الدوام الوجاهي فيها، مع التشديد على التقيد التام باجراءات الوقاية في كافة المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال".



في جنين: أعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين، تعليق الدوام يوم غد الخميس في جميع مدارس ورياض الأطفال احترازيا بسبب وجود إصابات نشطة في بعض المدارس في عدد من المناطق والتجمعات.



وقالت مديرية تربية جنين في بيان مساء اليوم الأربعاء، إن قرار تعليق الدوام جاء نتيجة لوقوع إصابات بين صفوف الطلية حفاظا على سلامتهم ومن أجل تعقيم المدارس.



وأشارت الى أن قرار التعليق يشمل المدينة (مدينة جنين وخروبة وصباح الخير)، ويعبد، والطيبة، وعانين، وكفردان، واليامون، وفقوعة، وبرقين، والمغير.