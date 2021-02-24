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الأردن يسجل ارتفاعاً جديداً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً جديداً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الأردن اليوم الأربعاء، ارتفاعاً جديداً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد. 

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 22 حالة وفاة، و4024 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 376,441 حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 30,809 حالات، وإجمالي عدد الوفيات إلى 4611 حالة.

وأصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة البلاغ 24 لسنة 2021 والقاضي بفرض حظر تجول شامل يوم الجمعة وتمديد الحظر الليلي ساعتين.

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