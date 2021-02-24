المحكمة العسكرية بغزة تحكم على مسؤول مخابرات المحافظات الجنوبية بالسجن ست سنوات





وأشارت وكالة الأنباء الرسمية، إلى أنه تم الحكم على كل من: محمد أبو رشود بالسجن ثماني سنوات، وخضير أبو زيد بالسجن أربع سنوات، ورئد المصري سبع سنوات، ومحمد الحسنات خمس سنوات.







يذكر، أن المحكمة العسكرية الخاصة، التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة، أمهلت، في آب/ أغسطس 2020 الماضي، مسؤول مخابرات المحافظات الجنوبية، وآخرون، عشرة أيام لتسليم أنفسهم، مشددةً، على أنه "في حال عدم تسليم أنفسهم للعدالة، يعتبروا فارين من وجه العدالة، وسيحاكمون غيابياً".

وتابعت: "إنه على كل من يعلم بمحل وجودهم، أن يخبر عنهم، معتبرةً من لا يبلغ عنهم، متستراً على مجرمين فارين من وجه العدالة".

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الثلاثاء، إن المحكمة العسكرية بغزة، أصدرت أحكاماً على مجموعة من كوادر حركة (فتح)، ومنتسبي الأجهزة الأمنية.وأوضحت، الوكالة، أن الأحكام تراوحت بين ثلاث وعشر سنوات، وأن بعض المحكومين تم الحكم عليهم غيابياً، نظراً لوجودهم على رأس عملهم في جهاز المخابرات العامة في رام الله.وبحسب الوكالة، فإن المحكمة العسكرية بغزة حكمت، على مسؤول مخابرات المحافظات الجنوبية، شعبان الغرباوي، والمقيم في الضفة الغربية، بالسجن الفعلي لمدة ست سنوات.كما حكمت، على الضابط بجهاز المخابرات العامة، ياسر أبو سكران، غيابياً بالسجن لمدة عشر سنوات، والحكم على الضابط عماد حلس غيابياً بالسجن ثلاث سنوات.وأصدرت المحكمة العسكرية بغزة، أحكاماً غيابية على كل من: معاذ صالح، وعلاء أبو زيد، وعبد الحميد لولو بالسجن الفعلي لمدة سبع سنوات، واكتفت المحكمة بمدة اعتقال خالد حلس وعلاء سلامة حلس، وأفرج عنهما.وقالت المحكمة وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: "إنها أمهلت المتهمين: نبيل عبد الحي مقداد، هوية رقم (410051916)، وعبد الرحيم رباح عبيد، هوية رقم (926806076)، وشعبان عبد الله الغرباوي، هوية رقم (920847357)، وياسر سليمان السكران، هوية رقم (410137319)، وصفوت صابر الحلبي هوية رقم (435245613)، ووليد محمد أبو عودة هوية رقم،(975275541)، عشرة أيام من تاريخ يوم الأربعاء الموافق 29/07/2020 لتسليم أنفسهم للقضاء العسكري".