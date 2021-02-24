"الصحة" بغزة: نتوقع وصول لقاحات إضافية من "الصحة العالمية" والإمارات نهاية الشهر الجاري

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، بغزة، د. مجدي ضهير، هناك وعودات أكيدة بوصول لقاحات ضد كورونا على دفعات من قبل عدد من الجهات، ونتوقع وصول كميات اضافية من منظمة الصحة العالمية ودولة الإمارات العربية المتحدة نهاية شباط/فبراير الحالي.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس)، بأن "الصحة" بدأت عملية التطعيم بالطواقم الطبية خاصةً الموجودة في الخطوط الأمامية الذين يتعاملون مع حالات (كوفيد-19).



وشدد ضهير على أن "الفئة الثانية المستهدفة؛ كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، ونسعى لتطعيم كل المواطنين".