دولي

إسرائيل: حظر تسويق الأسماك والحيوانات البحرية المُصطادة من البحر الأبيض حتى إشعار آخر

إسرائيل: حظر تسويق الأسماك والحيوانات البحرية المُصطادة من البحر الأبيض حتى إشعار آخر
تلوث البحر في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قررت إسرائيل مساء اليوم الأربعاء، حظر تسويق الأسماك والحيوانات البحرية المُصطادة من البحر الأبيض، حتى إشعار آخر.

ووفق ما نقلت صحيفة (معاريف) فإنه نظراً للتلوث البيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ​ بعد تجمع كميات القطران على الشواطئ في الأيام الأخيرة، قررت وزارة الصحة حظر تسويق الأسماك والحيوانات البحرية التي يتم اصطيادها من البحر الأبيض، اعتباراً​​ من هذه اللحظة وحتى إشعار آخر.

وأضافت: يأتي ذلك على الرغم من عدم ورود أي نتائج حتى الآن تشير إلى خطر استهلاك الأسماك، لكن من باب الحذر تم إرسال عينات من تلك الأسماك إلى مختبرات وزارة الزراعة ومن المتوقع ظهور نتائج الفحص في الأيام القادمة.

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