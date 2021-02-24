تعليق دوام المدارس برام الله والبيرة وبيتونيا وعدة بلدات وقرى بالمحافظة بسبب (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قررت تربية رام والبيرة، تعليق دوام المدارس في مدينة رام الله والبيرة وبيتونيا، وعدة بلدات وقرى بالمحافظة من صباح يوم غد الخميس حتى صباح الأحد، وذلك بسبب ارتفاع إصابات (كورونا).



وكان محافظ سلفيت، عبد الله كميل، مساء اليوم الأربعاء، أعلن تعليق الدوام في كافة المدارس ورياض الأطفال في محافظة سلفيت، للتخفيف من حدة تفشي فيروس (كورونا).